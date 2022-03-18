2022/03/18 | 00:10 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبرزها مدخل ومخرج منطقة الأمين نواب الضباط.. المرور توجه مخاطبات رسمية لتوسعة الطرق الرئيسة بجانب الرصافة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/03/18 | 00:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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