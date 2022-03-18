"غينيس" ترفض اعتماد البطاطس النيوزيلندية العملاقة بعد تحليلها

2022/03/18 | 00:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعاستبعدت موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية، زوجين يمتلكان مزرعة في نيوزيلندا من الحصول على رقم قياسي جديد لأضخم حبة بطاطس في العالم، وذلك بعد القيام بالاختبارات العلمية للتحقق منها.وكان الزوج كولين براون، وفقاً لصحيفة "الجارديان" البريطانية، قد عثر أثناء عمله مع زوجته بالمزرعة قبل أشهر على درنة ضخمة معتقدين أنها حبة بطاطس، حيث تبيّن بعد تحليلها أنها تنتمي لفصيلة القرعيات.وتقدّم الزوجان بالدرنة التي تزن 7.8 كجم وتحمل اسم "Doug"، إلى موسوعة غينيس طمعاً في الحصول على رقم قياسي، الأمر الذي باء بالفشل لعدم تطابقها مع الحمض النووي لأنواع البطاطس المعروفة.

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