2022/03/18 | 00:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستكشف المفاوضون في المحادثات بين روسيا وأوكرانيا احتمال "حياد" كييف كطريق دبلوماسي لوقف الحرب الروسية المستمرة منذ أكثر من أسبوعين.

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