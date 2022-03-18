2022/03/18 | 00:35 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: kov6TdgfcQM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. درجال: سنلعب المباراة أمام الإمارات في أي ملعب يتم اختياره) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. درجال: سنلعب المباراة أمام الإمارات في أي ملعب يتم اختياره) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).