الحلقة الخامسة: ملاحظات مندوب الى المؤتمر الوطني الحادي عشر للحزب الشيوعي العراقي - ماجد فيادي

2022/03/18 | 00:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ماجد_فيادي المندوبون مرآة تعكس مدى تطور الحزب، وتعبر عن نوعية اللجنة المركزية القادمةوانا صغير سمعت الكثير من القصص عن قيادات الحزب الشيوعي العراقي من والدي وأخي واصدقائهم، عندما كان بيتنا صالونا ثقافيا يعقد كل يوم خميس، يحضره شيوعيون ومثقفون.



كانت قصصه تتناول شخصيات اسطورية في التضحيات والصمود والصبر على حياة التخفي.



ايام من حياة مناضلين تَحَمَلوا انواع التعذيب، ومعاناة انتهت بالموت اما على يد الجلا ......





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