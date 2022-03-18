زيارات مكوكية وجعجعة بلا طحين - محمد مهاجر

2022/03/18 | 00:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_مهاجر -ذهب حميتتى الى روسيا وذهب البرهان الى الامارات ويوغندا, وفى كلتا الحالتين امتدت الزيارة لعدة أيام.



ولا يخفى على احد الحقيقة الناصعة وهى ان روسيا او الامارات او يوغندا او اى دولة أخرى تستطيع ان تخرج المجلس العسكرى الانقلابى من الورطة التي ادخل نفسه فيها.



الامر الأول هو ان روسيا دخلت الحرب وهى تعلم انها أقدمت على لعبة احتمال الخسارة فيها اكبر من الربح لانها تحارب شعب يدافع عن ارضه وحقوقه.



والثا ......





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