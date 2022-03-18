2022/03/18 | 01:24 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحرس الثوري الإيراني: تدمير أي مقر ينطلق منه أي اعتداء يستهدف أمننا حق طبيعي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/03/18 | 01:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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