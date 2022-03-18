فيديو.. مشجع يربط نفسه بقائم المرمى خلال مباراة إيفرتون ونيوكاسل

2022/03/18 | 01:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقدم مشجع على ربط عنقه بقائم المرمى خلال المباراة التي فاز فيها إيفرتون الساعي للهروب من الهبوط على ضيفه نيوكاسل 1-صفر على ملعب "غوديسون بارك" بهدف في الدقيقة 99، في مباراة مؤجلة من المرحلة العشرين من الدوري الإنكليزي لكرة القدم الخميس.

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