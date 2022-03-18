أوكرانيا تعلن

2022/03/18 | 01:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال أوليه سينيهوبوف، حاكم مدينة خاركيف الأوكرانية، الخميس، إن القوات الروسية ألقت القبض على فيكتور تيريشينكو، رئيس بلدية فيليكوبورلوتسكا في منطقة خاركيف شمال شرق البلاد.

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