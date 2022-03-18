فيلم - صالون هدى- : ضحية للغة الغرب وحداثته الهجينة - جواد بولس

2022/03/18 | 01:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جواد_بولس فيلم "صالون هدى": ضحية للغة الغرب وحداثته الهجينهمرّة أخرى تواجه فلسطين أزمة عارمة، وهذه المرّة بسبب عرض فيلم "صالون هدى" في مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة للعام الجاري 2022، وفي مهرجانات سينمائية دولية أخرى.



الفيلم من إخراج ابن مدينة الناصرة ، المخرج هاني أبو أسعد، وبطولة كل من الممثل المعروف علي سليمان، والممثلتين القديرتين ميساء عبد الهادي ومنال عوض.تدور قصة الفيلم حول ه ......





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