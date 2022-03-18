أميركا والهجوم الإيراني على أربيل

2022/03/18 | 02:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما الرسائل التي تريد إيران إيصالها لبغداد وواشنطن؟

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