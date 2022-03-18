2022/03/18 | 02:05 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تخدير موضعي |هذا الذيب من هذا القطيع #قناة_دجلة_الفضائية) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: CbxSh83I-1k
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تخدير موضعي |هذا الذيب من هذا القطيع #قناة_دجلة_الفضائية) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تخدير موضعي |هذا الذيب من هذا القطيع #قناة_دجلة_الفضائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).