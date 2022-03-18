قصف قاعدة بلد الجوية العراقية بالصواريخ

2022/03/18 | 02:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت مصادر أمنية عراقية، اليوم الخميس، سقوط صواريخ في محيط قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين.وتضاربت وسائل إعلام عراقية بشأن عدد الصواريخ ”.فيما نقلت وكالة الأنباء العراقية عن مسؤول بقاعدة بلد الجوية قوله إن أربعة صواريخ وقعت في أماكن مفتوحة لم تتسبب في أضرار.وتضم قاعدة بلد الجوية، قوات عسكرية عراقية ووحدة من […]

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