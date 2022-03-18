نجاح تجربة أميركية بريطانية في تسيير درون بالوقود الصناعي

2022/03/18 | 03:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرت طائرة مسيرة عن بعد "درون" باستخدام "الكيروسين" الصناعي أول رحلة تجريبية لها والتي استمرت لنحو 20 دقيقة، وفق تقرير نشره موقع "ديفنس نيوز".

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