مشعان الجبوري يكشف تفاصيل جديدة عن إفادة ربير أحمد في البرلمان

2022/03/18 | 03:19 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

كشف النائب مشعان الجبوري، الجمعة، تفاصيل جديدة حول إفادة وزير داخلية كردستان المرشح لرئاسة الجمهورية ريبر أحمد حول القصف الإيراني في أربيل.

وقال الجبوري في تغريدة، "استمعنا الخميس في مقر مجلس النواب للأخ وزير داخلية كردستان ريبر بارزاني حول العدوان على أربيل، الذي تحدث بلغة رجل الدولة ونفى قطعيًا أي وجود للموساد بالإقليم وخول النواب دخول أي موقع مشتبه به".

وأضاف الجبوري، أنّ أحمد "نفى أن تكون إيران قد أبلغت الإقليم أو الحكومة الاتحادية بمعلومات أو شكوى عن مقر للموساد".

وصل وزير داخلية إقليم كردستان والمرشح لرئاسة الجمهورية، ريبر أحمد، الخميس 18 آذار/مارس، إلى مبنى مجلس النواب العراقي لمناقشة تداعيات قصف أربيل من قبل الحرس الثوري الإيراني.

وقال أحمد في كلمته خلال اجتماع لجنة التحقيق بقصف أربيل، إنّ "القصف تجاوز على السيادة العراقية وخرق للاتفاقيات والمعاهدات حسن الجوار، ونثمن الموقف الوطني لمجلس النواب العراقي وتضامنه مع الإقليم".

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وأضاف وزير داخلية الإقليم، "للأسف الصواريخ التي استخدمت لضرب أربيل، هي صواريخ حربية ذكية عابرة للحدود لاتستخدم إلا في حالات الحرب".

وتابع، "المواقع المستهدفة، هي موقع مدني لإقامة مستثمر كردي عراقي معروف على مستوى العراق"، مشيرًا إلى أنّ "إقليم كردستان منفتح ومتعاون مع الجميع ومستعد لأي لجنة تأتي وتحقق وتكشف مواقع القصف في أربيل".

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