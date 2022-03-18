2022/03/18 | 03:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غداة إطلاق سراح مواطنين إيرانيين بريطانيين بعد احتجازهما لسنوات في إيران، دعت أسرة الفرنسي بنجامين بريير المحتجز في طهران بتهمة التجسس الحكومة الفرنسية الخميس إلى أن تبذل "القدر نفسه من الجهد" لإطلاق سراحه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عائلة فرنسي محتجز في إيران تطالب بمزيد من الجهود لإطلاق سراحه) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عائلة فرنسي محتجز في إيران تطالب بمزيد من الجهود لإطلاق سراحه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).