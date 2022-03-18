2022/03/18 | 03:50 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: MUIGBOlGswc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - إلى أي مدى يمكن أن يستفيد العراق من منظومات الدفاع الأميركية؟) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - إلى أي مدى يمكن أن يستفيد العراق من منظومات الدفاع الأميركية؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).