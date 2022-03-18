بعد وفاة شاب حرق نفسه على

2022/03/18 | 04:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب، الخميس، فتح تحقيق في "ادعاءات" منسوبة لموظفيها بعد وفاة شاب متأثرا بحروق نار أضرمها في نفسه، قبل أكثر من أسبوع، في بث مباشر على موقع فيسبوك، احتجاجا على ما وصفه بـ"ظلم" تعرض له في أحد أسواق السمك، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.

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