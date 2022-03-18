طريق حورس الحربي أو طريق -الفلستيين-: تأملات آثارية - محمود الصباغ

2022/03/18 | 04:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمود_الصباغ تستند البحوث أو الفرضيات والمقترحات التاريخية، لا سيما ما يخص العصور القديمة منها، في إثبات صحتها على الأدلة الأثرية التي في متناول اليد.



ومن الواضح أن ليس جميع المختصين والباحثين لديهم الفرصة لزيارة مواقع عملهم ودراساتهم، غير أن هذا لايعني أن يقوموا، عوضاً عن ذلك، "برحلات خيالية يبنوا، من خلالها، تصوراتهم عن الحدث التاريخي المرتبط بموقع أثري ما.



لهذا تكون هناك أهمية قصوى لوجود "المادة الأثرية" ال ......





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