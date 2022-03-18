اوراق حراك تشرين 2019 الحلقة 41 - سلام إبراهيم

2022/03/18 | 04:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سلام_إبراهيم يوميات حراك تشرين عباس سجاد حنيحن#(عباس واحد من أبطال التحرير..



عباس انسان فقير ومسالم يضحكك بدون سبب..



اصله من البصرة..



لكن بقى كل هالفترة ببغدادرابط بالتحرير وعلى ساتر جسر الجمهورية شفناه من اول ايام الثورة..



غيرته ووطنيته شالته وراح للنجف يوكف ويه اهلنا باعتصامهم..



عباس خطفوه بالنجف ومصورينه مقطع فيديو معذبينه ومخلينه يعترف بالقوة!الولد فقير حيل وبعده طفل حتى عقله فقير ......





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