تصاريح إقامة مؤقتة للاجئين الأوكرانيين في كندا

2022/03/18 | 04:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت كندا الخميس إطلاق برنامج جديد للهجرة يتيح منح الأوكرانيين الفارين من الحرب تصاريح إقامة موقتة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

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