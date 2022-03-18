العراق يعلن سقوط صواريخ في قاعدة بلد الجوية

2022/03/18 | 05:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت خلية الإعلام الأمني في العراق إن "عصابات إرهابية إجرامية" أطلقت 4 صواريخ الخميس حيث سقطت في قاعدة بلد الجوية والتي تضم طائرات عراقية.

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