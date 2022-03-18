مع اشتداد وطأة العقوبات.. روسيا تلجأ إلى الهند

2022/03/18 | 05:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع اشتداد وطأة العقوبات الغربية عليها بسبب غزوها لأوكرانيا، بدأت روسيا تتجه إلى دولة بقيت على "الهامش الدبلوماسي" في الأزمة الحالية، لإمدادها باحتياجاتها التجارية والعسكرية.

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