زيلينسكي يوجه رسالة للمرتزقة والشعب الروسي:

2022/03/18 | 05:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المرتزقة الذين ينوون الانضمام إلى القوات الروسية خلال غزوها أوكرانيا، قائلاً إن "هذا سيكون أسوأ قرار في حياتكم".

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