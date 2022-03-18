تركي آل الشيخ ينشر فيديو متنكرا بشخصية

2022/03/18 | 06:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، الخميس، مقطع فيديو، عبر حسابه على تويتر، ظهر فيه متنكرا بشخصية هومر سيمبسون أحد أبطال مسلسل "The Simpsons" الكرتوني الشهير.

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