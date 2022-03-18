2022/03/18 | 06:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال ماسون كلارك، المحلل الرئيسي للشؤون الروسية بمعهد دراسة الحرب، لشبكة CNN، إن سبب توقف تقدم القوات الروسية في معظم المناطق الأوكرانية رغم تمكنها من تحقيق مكاسب في الجنوب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير يوضح لـCNN سبب بطء القوات الروسية في أوكرانيا: "تكتيكات سوريا") نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير يوضح لـCNN سبب بطء القوات الروسية في أوكرانيا: "تكتيكات سوريا") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).