"فتح المطاعم في نهار رمضان" بالسعودية.. توضيح رسمي

2022/03/18 | 06:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات مفادها أن السعودية ستسمح للمطاعم بالعمل في نهار شهر رمضان لخدمة السواح الذين يزورون المملكة.

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