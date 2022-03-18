منها بحق سعودي استدرج غلام وفعل

2022/03/18 | 07:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الخميس، تنفيذ أحكام القتل بحق عدد من المتهمين في قضايا مختلفة، نستعرض لكم ما أوردته في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية السعودية:

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