رغبتها وقدرتها تبدو محدودة.. كيف تنأى الصين بنفسها عن مساعدة روسيا؟

2022/03/18 | 07:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنأى الصين بنفسها بهدوء عن الاقتصاد الروسي المتضرر من العقوبات.أعلنت الدولتان الشهر الماضي أن صداقتهما "لا حدود لها"، لكن ذلك كان قبل أن تشن روسيا حربها في أوكرانيا.

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