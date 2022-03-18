روسيا تطالب امريكا بكشف بيانات نشاطها البيولوجي العسكري في أوكرانيا

2022/03/18 | 07:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ طالبت السفارة الروسية في واشنطن، اليوم الجمعة، الإدارة الأمريكية بالكشف عن البيانات حول نشاطها البيولوجي العسكري في أوكرانيا.وذكرت السفارة في بيان، أننا “نطالب الجانب الأمريكي بالكشف عن معلومات حول النشاط البيولوجي العسكري في المعامل على أراضي أوكرانيا في أسرع وقت ممكن.ما هو نوع البحث السلمي الذي يجري الحديث عنه إذا كان […]

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