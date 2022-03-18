"مخالف لعقيدة الجيش الروسي".. تخبط "يفاجئ" المراقبين

2022/03/18 | 08:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لأكثر من عقد من الزمان، أنفقت روسيا مئات المليارات من الدولارات لإعادة هيكلة قواتها المسلحة لتصبح أفضل تجهيزًا وأكثر احترافًا لمواجهة الغرب.لكن بعد ثلاثة أسابيع من الحرب على أوكرانيا، وهو أول اختبار كبير لها، تعثر الجيش الروسي.

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