2022/03/18 | 08:10 - المصدر: قناة العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العراق يجدد مطالبة المجتمع الدولي بحلِ مشكلة مخيمِ الهول السوري و ملفات اخرى في نشرة الـ 8 صباحا) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: joH0yom2uBQ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العراق يجدد مطالبة المجتمع الدولي بحلِ مشكلة مخيمِ الهول السوري و ملفات اخرى في نشرة الـ 8 صباحا) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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