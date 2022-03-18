2022/03/18 | 08:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيور/ أعلنت أستراليا اليوم الجمعة أنها ستقاضي شركة “ميتا” مالكة “فيسبوك” بسبب إعلانات احتيالية لمخططات العملات المشفرة التي زعمت زورا أن شخصيات أسترالية بارزة أقرتها.وقالت لجنة حماية المستهلك الأسترالية، إنها بدأت إجراءات في المحكمة الفيدرالية ضد “ميتا” بسبب “السلوك الكاذب أو المضلل أو المخادع” في انتهاك لقوانين المستهلك أو قوانين الأوراق المالية.واتهمت […]

ظهرت المقالة أستراليا تقاضي شركة “ميتا” مالكة “فيسبوك” أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أستراليا تقاضي شركة “ميتا” مالكة “فيسبوك”) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أستراليا تقاضي شركة “ميتا” مالكة “فيسبوك”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).