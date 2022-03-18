شقيقة أمريكي قتل في أوكرانيا الخميس لـCNN: لم يكن سيترك جانب إيرا

2022/03/18 | 08:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل أشهر من هجوم القوات الروسية على أوكرانيا، ذهب الأمريكي، جيمي هيل، ليكون هناك مع شريكته الأوكرانية، إيرا، المصابة بالتصلب المتعدد، وعندما اندلعت الحرب، بقي هيل رغم تدهور الأوضاع في مدينة تشيرنيهيف شمال أوكرانيا.

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