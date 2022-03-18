أربع علامات تكشف لك إن كنت تعاني من نقص فيتامين B9 أم لا

2022/03/18 | 08:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يعد فيتامين B9 أحد ثمانية فيتامينات أساسية يستخدمها الجسم لدعم كل شيء من الحمض النووي إلى إنتاج خلايا الدم الحمراء.ومن السهل تناول كمية صحية من فيتامين B9 مع النظام الغذائي الصحيح، ولكن كيف يمكنك معرفة ما إذا كنت بحاجة إلى المزيد؟.يلعب فيتامين B9، المعروف أيضا باسم الفولات، دورا مهما في عدد […]

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