2022/03/18 | 08:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

فيما لا تزال القوات الروسية تحاصر مدينة ماريوبول الواقعة في الجزء الجنوبي الشرقي لأوكرانيا، كشفت وزارة الدفاع الروسية إجلاء 43 ألف شخص من سكان المدينة خلال 24 ساعة، بينما أكد مسؤول عسكري روسي أن موسكو وافقت على فتح 9 ممرات إنسانية إضافية اقترحتها كييف في 3 مدن أوكرانية.

وأضاف أن الممرات التي اقترحتها كييف ووافقت عليها روسيا ستكون في مدن زابوريجيا وجيتومير وخاركيف، بحسب وكالة "إنترفاكس" الروسية.

في موازاة ذلك، قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك إنه تم إجلاء 3810 أشخاص من المدن الأوكرانية عبر ممرات إنسانية أمس الخميس، وهو عدد أقل بكثير مقارنة بيوم الأربعاء، مشيرة الى أن نحو 2000 شخص تمكنوا من مغادرة مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة.

في سياق متصل، أعلنت سلطات مدينة ماريوبول الأوكرانية التي تحاصرها القوات الروسية إجلاء 30 ألف شخص في غضون أسبوع، مضيفة أنها لا تزال تجهل حصيلة قصف مسرح كان مدنيون يحتمون فيه.

من جانبها أفادت بلدية المدينة في رسالة عبر "تلغرام" أن الوضع "حرج" مع قصف روسي "متواصل" ودمار "هائل" مبين أن "التقديرات الأولية تفيد أن 80% من مساكن المدينة دمرت".

وتشهد أوكرانيا منذ 24 شباط الماضي، عملية عسكرية روسية وصفت بالمحدودة شرقاً، إلا أنها سرعان ما توسعت جنوباً وشمالاً حتى وصلت إلى محيط العاصمة كييف ما أدى إلى نزوح الآلاف نحو الدول المجاورة هرباً من المعارك.

المصدر: العربية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إجلاء 43 ألفاً من ماريوبول الأوكرانية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إجلاء 43 ألفاً من ماريوبول الأوكرانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).