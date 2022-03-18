مشاجرات وسباب ومطاعم منفصلة.. حرب السياح الروس والأوكرانيين في مصر

2022/03/18 | 08:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي مدار الأسابيع الثلاث الماضية، شهدت المنتجعات السياحية في مصر أجواء من التوتر والعداوة والخوف بسبب السياح الأوكرانيين والروس العالقين منذ غزو موسكو لكييف.

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