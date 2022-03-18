الغاز الطبيعي.. نظرة على القوة الكامنة وراء نفوذ روسيا العالمي

2022/03/18 | 08:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يقتصر تأثير روسيا على العالم على القوة العسكرية فحسب، بل تمتلك الدولة احتياطيات هائلة من النفط والغاز.مع اعتماد الكثير من دول أوروبا على الغاز الروسي ، يبدو أن مستقبل روسيا ومستقبل تجارة الطاقة الروسية يتجه نحو آسيا والصين على وجه الخصوص.

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