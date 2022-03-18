اتحاد الجودو يتلقى دعوة رسمية لإقامة معسكر في فرنسا

2022/03/18 | 08:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أستلم الإتحاد العراقي للجودو دعوة رسمية من نظيره الفرنسي لإقامة معسكر تدريبي للمنتخب العراقي في العاصمة الفرنسية باريس.وقال نائب رئيس الإتحاد العراقي عدي الربيعي في بيان تلقته “ايرث نيوز” أن “الإتحاد تلقى الدعوة الرسمية لإقامة معسكر تدريبي في العاصمة الفرنسية باريس وللفترة من 12-27 من شهر حزيران المقبل”.وبين أن “المعسكر سيتضمن […]

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