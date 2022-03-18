الأمم المتحدة تدعو لإرسال ما يكفي من لقاحات كورونا إلى كوريا الشمالية

2022/03/18 | 09:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دعا مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية، المجتمع الدولي إلى إرسال ما يكفي من لقاحات فيروس كورونا المستجد إلى بيونغ يانغ.وفي تقرير قدمه حول أوضاع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، وصف المقرر، توماس أوجيا كوينتانا، الأمر بأنه “طريقة جديدة للتعامل مع كوريا الشمالية”.وأضاف: “يجب انتهاج طريقة جديدة من […]

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