تصريح جديد من مصرف الرافدين بشأن السلف

2022/03/18 | 09:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعاكد مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، ان فروعه المنتشرة في بغداد والمحافظات هي الجهة الوحيدة المخولة بمنح السلف للموظفين ومنتسبي الداخلية والدفاع والمتقاعدين.واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) ان "المصرف يحذر زبائنه من مشاركة بيانات بطاقتهم الالكترونية مع أي شخص او جهة او مكاتب اهلية"، مشيرا الى ان "هناك جهات تزعم تعاونها مع مصرف الرافدين وتقوم بالترويج عن منح السلف عبر مواقع التواصل الاجتماعي او عبر الرسائل الوهمية لكسب الدعاية الاعلانية وتوهم الموظف او المتقاعد بطريقتها الخاصة في منحه السلف".وبين ان "هذه الجهات غير قانونية وغير شرعية ولا يمكن التعامل معها".

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