5 أمور يجب معرفتها قبل كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

2022/03/18 | 09:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يترقب العالم بشغف كلاسيكو الأرض بين عملاقي الكرة الإسبانية ريال مدريد وغريمه الكتالوني، برشلونة، والمقرر إقامتها مساء الأحد، وهنا تنشر صحيفة "أس" المقربة من أسوار الفريق الملكي خمسة معلومات عن تلك الموقعة النارية.

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