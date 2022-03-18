ما علاقة الكتلة الصدرية.. الفتح يتحدث عن السبب الرئيسي للأزمة السياسية- عاجل

2022/03/18 | 09:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أوضح عضو تحالف الفتح حامد الموسوي، اليوم الجمعة سبب الإنسداد السياسي الذي ادى إلى تأخر تشكيل الحكومة وتعطل المفاوضات بين بعض الأطراف.

وقال الموسوي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "سبب الإنسداد السياسي الذي ادى الى تأخر تشكيل الحكومة هو تمسك الكتلة الصدرية بموضوع الكتلة الأكبر وحكومة الأغلبية السياسية".

وأضاف، أن "المرحلة المقبلة وفق المعطيات الحالية هي مرحلة انفتاح للانسداد السياسي خصوصاً بعد التواصل الأخير بين الإطار والتيار والأحزاب الكردية والسنية.

وبين الموسوي، أن "الكتل السياسية تدرك اهمية انهاء الأزمة في ظل ارتباك الوضع الإقليمي والدولي واستخدام الأراضي العراقية لتصفية حسابات كما حصل مؤخراً بقصف أربيل".

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