دعوة رسمية رسمية لإقامة معسكر تدريبي لمنتخب الجودو العراقي في فرنسا

2022/03/18 | 09:18 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد أستلم الإتحاد العراقي للجودو دعوة رسمية من نظيره الفرنسي لإقامة معسكر تدريبي للمنتخب العراقي في العاصمة الفرنسية باريس.وقال نائب رئيس الإتحاد العراقي عدي الربيعي في بيان تلقت وكالة/ المعلومة/ نسخة منه، أن “الإتحاد تلقى الدعوة الرسمية لإقامة معسكر تدريبي في العاصمة الفرنسية باريس وللفترة من 12-27 من شهر حزيران المقبل”.وبين أن […]

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