"حاشاك".. كلمة تعتذر النساء بها عن العادة الشهرية تحولت إلى اسم حركة تدعم المرأة في المغرب

2022/03/18 | 09:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرفوا على سارة بن موسى..شابة مغربية قررت التركيز على عدم تمكن شريحة كبيرة من النساء في بلدها من الحصول على فوط صحية..فقامت بإطلاق حركة "حاشاك" عبر منصات في التواصل الاجتماعي في يناير/ كانون الثاني ٢٠١٩ لزيادة الوعي بصعوبة الوصول إلى منتجات نسائية عديدة.

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