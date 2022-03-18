إغلاق السفارة والقنصليات الأفغانية في الولايات المتحدة

2022/03/18 | 09:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أغلقت السفارة والقنصليات الأفغانية في الولايات المتحدة، وتم تسليم ممتلكاتها، بما في ذلك المعدات والوثائق، إلى وزارة الخارجية الأمريكية.وأعلن القائم بأعمال السفارة الأفغانية في الولايات المتحدة عبد الهادي نجرابي، إغلاق السفارة الأفغانية في واشنطن والقنصلية الأفغانية في نيويورك، عازيا السبب إلى “التحديات المالية”.وقال: “بتسليم السفارة الأفغانية وممتلكات القنصلية إلى وزارة الخارجية […]

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