الأمم المتحدة ترحب بالمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

2022/03/18 | 09:33 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ رحبت الأمم المتحدة بالمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا حول تسوية النزاع، معبرة عن الأسف لعدم تحقيق وقف إطلاق النار.وقالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري دي كارلو خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم أمس الخميس، إنه “خلال الأسبوع الجاري كانت هناك إشارات إيجابية بشأن المفاوضات بين الممثلين الأوكرانيين والروس”.واضافت اننا “نرحب […]

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