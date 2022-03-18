2022/03/18 | 09:35 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بنكين ريكاني : ايران ارسلت تهديدا الى اقليم كردستان عن طريق هوشيار زيباري | المعادلة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: w5hmqOmct1w
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بنكين ريكاني : ايران ارسلت تهديدا الى اقليم كردستان عن طريق هوشيار زيباري | المعادلة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بنكين ريكاني : ايران ارسلت تهديدا الى اقليم كردستان عن طريق هوشيار زيباري | المعادلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).