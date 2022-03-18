اليوم.. العراق يلاعب زاميا في الإطار الودي

2022/03/18 | 09:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يواجه المنتخب الوطني بكرة القدم، نظيره الزامبي ودياً في مباراة ودية على ملعب المدينة، مساء اليوم الجمعة.وسيلعب منتخب أسود الرافدين المواجهة في إطار معسكره الداخلي بالعاصمة بغداد، استعداداً للجولتين الأخيرتين من تصفيات كأس العالم.وتعد هذه المواجهة هي ثاني مباراة دولية ودية للمنتخب الوطني على ملعب المدينة بعد مواجهة أوغندا في كانون […]

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العراق يلاعب زاميا في الإطار الودي أولاً على ايرث نيوز.

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