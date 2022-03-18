خبير امني يحذر من عودة الإرهاب من مخيم الهول السوري الى الانبار

2022/03/18 | 09:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… حذر الخبير الأمني امير عبد المنعم، من محاولات إعادة الإرهاب من مخيم الهول السوري الى محافظة الانبار، لافتا الى ان مخيم الجدعة تم تخصيصه لعودة بعض العوائل في حين ان هذا المخيم يشكل تهديدا لامن العراق.وقال عبد المنعم لـ /المعلومة/، ان “العودة المباشرة لعوائل الإرهابيين الى المحافظات العراقية، امر في […]

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